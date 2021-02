Calciomercato Lazio, trattativa avanzata per La Gumina: andrà a Salerno

La Gumina verso la Lazio. L'ultima indiscrezione è stata riportata in questi minuti dal Corriere dello Sport, che aggiunge la possibilità per l'attaccante, attualmente alla Sampdoria, di essere girato in prestito alla Salernitana. In blucerchiato, considerando i tanti calciatori offensivi a disposizione di mister Claudio Ranieri, non sta avendo molto spazio. Spererebbe dunque, in queste ultime ore prima del gong finale della sessione di calciomercato, di trovare una nuova squadra per collezionare più minuti in campo. Ai doriani, tuttavia, servirebbero circa cinque milioni per riscattarlo prima dall'Empoli.

