Calciomercato Lazio | Tutti in fila per Chiesa: idea scambio con il Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it

Federico Chiesa fuori dal progetto Juventus. Le parole di Thiago Motta hanno allontanato ufficialmente l'esterno classe 1997 dalla Continassa. L'ex Fiorentina dovrà trovare in fretta una nuova soluzione per il suo futuro. Le pretendenti di certo non mancano. Chelsea e Tottenham sono in agguato dall'estero, ma l'impressione è che anche altri club stiano iniziando a fiutare l'affare degli ultimi giorni.

In Italia ci sono diverse squadre interessate. L'Inter segue il giocatore da vicinissimo e Marotta sogna il grande colpo. Nelle ultime ore circola l'ipotesi di un possibile scambio, con conguaglio per i nerazzurri, con Davide Frattesi. Anche il Napoli si starebbe muovendo, anche se la prima scelta dei partenopei è David Neres del Benfica. Secondo La Repubblica, però, ci sarebbero tutte le condizioni per uno scambio tra Juve e Napoli: Raspadori, che piace molto a Thiago Motta, a Torino e Chiesa in Campania. Sull'esterno italiano restano anche Lazio e Roma che sperano nella grande occasione di mercato.