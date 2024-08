Calciomercato Lazio | Lotito disposto a superarsi per Chiesa, ma...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio ha messo nel mirino Federico Chiesa. Il nome è spuntato ieri, dopo che fino a qualche settimana fa l'esterno della Juve era stato considerato fuori portata. A un anno dalla scadenza di contratto, il giocatore può diventare un'occasione da sfruttare al più presto. Come riporta Il Messaggero, Chiesa vorrebbe almeno avvicinarsi all'ingaggio richiesto ai bianconeri (8 milioni di euro) e giocare la Champions League. Nell'ultimo periodo, per Federico si è registrato solo l'interesse di Chelsea, Tottenham in Premier League, Roma e Napoli in Serie A: squadre che al massimo giocheranno l'Europa League e che difficilmente arriverebbero a pareggiare con la sua richiesta economica.

Fuori dal 4-2-3-1 di Thiago Motta, ma non è un caso che questo sia anche il modulo utilizzato da Baroni finora alla Lazio. Non solo, l'approdo di Chiesa potrebbe portare al passaggio al 4-3-3 già visto in alcune amichevoli, con il giocatore in grado di muovesi sia a destra che a sinistra. Sempre secondo il quotidiano, Lotito per Chiesa si spingerebbe fino ad offrire 4 milioni di euro a stagione più bonus, ma vista la sua richiesta sarà davvero difficile convincere il classe '97.

Nel frattempo, assieme al suo agente Fali Ramadani, Chiesa entro Ferragosto si riaggiornerà con la Juve, ma il rischio è che col passare dei giorni si possa ritrovare senza alcuna sistemazione.