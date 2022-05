Calciomercato Lazio, una squadra di Serie A su Dubois: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il calciomercato non è ufficialmente partito, ma le trattative stanno entrando nel vivo e le voci sono sempre più frequenti. Qualche giorno fa in Francia era uscito il nome della Lazio accostato a Leo Dubois, terzino destro adattabile anche a sinistra, del Lione. In Serie A il francese è seguito anche dalla Fiorentina, come riporta La Nazione: il Lione chiede 12 milioni per il difensore, ma è disposta ad aprire una trattativa. Per quanto riguarda la Lazio, è vero che Maurizio Sarri vuole aggiungere un terzino al suo pacchetto, ma deve essere sinistro di ruolo e non adattabile: non a caso i nomi in pole position sono Emerson Palmieri del Chelsea e Fabiano Parisi dell'Empoli.