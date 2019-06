Calciomercato Lazio, Vagnati (ds Spal): "Fares è incedibile"

Fares è uno dei nomi accostati qualche settimana fa alla Lazio. I biancocelesti poi per la fascia sinistra hanno individuato come obiettivo Jony, mentre si sono interessate al francese della Spal prima il Torino e poi il Sassuolo. L'esterno però rappresenta una pedina fondamentale per lo scacchiere del tecnico Semplici, che vorrebbe trattenerlo per almeno un'altra stagione. Ai microfoni di Sportitalia il direttore sportivo del club Vagnati ha chiuso tutte le porte alle pretendenti, riferendo che Fares per la Spal è incedibile. Con Lazzari in uscita, almeno a sinistra i ferraresi non vogliono sguarnire il versante.

