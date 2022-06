Calciomercato Lazio, Vavro: "Domani giorno importante per il mio futuro..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO - Non è di certo un buon giovedì pomeriggio per Denis Vavro. Il calciatore di proprietà della Lazio si è reso protagonista di un grave avvenimento. Nella diretta Twitch, oltre che a fare una pesantissima gaffe, il difensore ha svelato anche alcuni retroscena di mercato. La Lazio e il Copenhagen stanno trattando da giorni. Il club della Danimarca sta cercando di limare la distanza che c'è dalla richiesta di Claudio Lotito per riscattare Denis. Ritornando alla diretta, Vavro ha dichiarato che forse domani Lazio e Copenhagen aggiusteranno la situazione. Per altre 5 ore sarà ancora del club danese, poi sarà di nuovo della Lazio. Il giocatore spera che presto la cosa si risolva, ora ha qualche giorno libero e forse lunedì andrà in Olanda dove il Copenhagen si sta allenando.