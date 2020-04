Calciomercato Lazio, Vazquez: "Futuro? Deciderà il Siviglia. Nell'ultima stagione non ho sentito fiducia"

Franco Vazquez, nell'ultima intervista, aveva mostrato il proprio interesse nei confronti dell'ipotesi di approdare alla Lazio. Alle parole dell'agente, che confermava il colloquio in programma con la dirigenza del Siviglia, si sono aggiunte quelle dello stesso giocatore, rilasciate al Diario de Sevilla: "Ancora non ho parlato con il Siviglia. Dobbiamo farlo, ovviamente, mi manca un anno di contratto e bisogna vedere se il club vuole ancora tenermi in considerazione oppure cercare un altro tipo di situazione. Come sempre sono disponibile ad ascoltare quello che dirà la dirigenza. Io comunicherò il mio pensiero. Non ci siamo ancora incontrati per l'emergenza Coronavirus, ha paralizzato tutto. Quando parleremo capiremo se vogliamo continuare nella stessa direzione oppure è più giusto che le nostre strade si separino".

ATTUALE STAGIONE - "In questa stagione, la quarta che trascorro qui, non mi sono sentito così importante per la squadra, non ho avuto la stessa continuità delle scorse annate. Però ho giocato, ho giocato parecchie partite. Sono contento anche del ruolo, però lo sarei ancor di più se avessi giocato di più e mi sentissi più importante. Qui sono felice, mi piace la squadra, la città, la gente. Credo che a tutti piacerebbe rimanere, i calciatori cercano questo, sentire la figucia dello staff tecnico. Quindi, sì, biasognerà vedere se il mister vuole continuare a puntare su di me o preferisce un altro tipo di giocatore. Tutto questo bisogna capirlo nel colloquio che abbiamo in programma".

