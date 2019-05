Calciomercato Lazio, voci su Orsolini. L'agente smentisce: "Non c'è nulla"

Il calciomercato si avvicina, il turbine di nomi comincia a vorticare. Anche la Lazio è pronta a studiare le prossime mosse utili per puntellare la rosa. Nelle ultime ore, il nome di Orsolini è stato accostato al club biancoceleste. Il giocatore del Bologna, reduce da un'ottima stagione, è in prestito dalla Juventus. Può essere riscattato dagli emiliani per 14 milioni, ma i bianconeri hanno il diritto di esercitare un controriscatto aggiungendo alla somma ulteriori 6 milioni. Molto probabile che la Juventus proceda per far tornare a Torino Orsolini. In esclusiva ai nostri microfoni, l'agente del calciatore Di Campli ha smentito categoricamente qualsiasi trattativa in corso con la Lazio: "Non c'è nulla. Assolutamente nulla".

