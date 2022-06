Calciomercato, Maxime Lopez: "Forse dovrei andare via dal Sassuolo"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio aspetta lo sbarco a Roma di Marcos Antonio, primo acquisto del calciomercato estivo. Il centrocampista ormai ex Shakhtar Donetsk è stato il prescelto della dirigenza biancoceleste dopo aver valutato altre piste, tra cui Maxime Lopez del Sassuolo. Il classe '97 francese ha parlato del suo futuro ai microfoni di La Provence: "Onestamente mi chiedo se non sia giunto il momento di cambiare. Al Sassuolo sto bene, parlo italiano e la cosa aiuta per la vita di tutti i giorni. Mi sento come a Marsiglia. Non so se sia il momento, vedremo. Molti club hanno dimostrato interesse nei miei confronti e al Sassuolo fanno comodo le plusvalenze. Vedremo quel che arriva, anche se finora non c’è nulla di concreto. E quando ci sarà qualcosa di concreto, mi darò il tempo per pensarci su".