Calciomercato, niente Serie A per Cavani: il Matador ha scelto il suo nuovo club

Edinson Cavani ha scelto il suo nuovo club. Dopo l'esperienza altalenante con il Manchester United, il Matador non ha rinnovato con i Red Devils e ha deciso di cambiare aria. Niente ritorno in Serie A per l'uruguaiano che era stato corteggiato da Monza e Salernitana. Come riporta Mundo Deportivo, infatti, il calciatore ha trovato l'accordo con il Villarreal, con cui l'ex Napoli e Palermo ha già firmato una sorta di pre-contratto. Il suo passaggio in Liga sembra cosa fatta. Cavani sta già cercando casa e l'annuncio ufficiale può arrivare nei prossimi giorni.