Calciomercato, pronta l’offerta del Chelsea per de Jong: ma il Manchester United non molla…

Il calciomercato non ha un attimo di pausa, né in Italia né in Europa. Frenkie de Jong resta uno dei profili più richiesti specialmente dalla Premier League. Come riporta il quotidiano spagnolo Sport, il Chelsea sarebbe pronto a inserirsi per il centrocampista olandese del Barcellona aprendo così una vera e propria asta con il Manchester United. L'ex Ajax, infatti, piace da tempo ai Red Devils che non sono però mai riusciti ad affondare il colpo. Nelle prossime ore, i Blues possono superare i rivali in termini di offerta economica, ma il Manchester non si arrenderà facilmente. De Jong è il primo nome sulla lista per la mediana di Ten Hag, più indietro, invece, c'è Milinkovic della Lazio.