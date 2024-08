Calciomercato Roma | L'Arabia (ri)tenta Dybala: la risposta dell'argentino

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

Nonostante l'inizio del campionato sia ormai cosa di giorni, le offerte per Dybala continuano ad arrivare. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, nonostante un primo no, l'Arabia ci riprova per Dybala. Si tratterebbe dell'Al-Qadsiah, club nel quale è andato a giocare l'ex Cagliari Nandez, opzione gradita anche al procuratore dell'argentino. Il giocatore, però, non sembra interessato all'offerta. Il motivo? Le ambizioni personali. Dybala, infatti, non ha intenzione di muoversi. Il calciatore classe '93 vuole giocare al fianco di Soulé sotto la guida di De Rossi, con un occhio alla convocazione per i prossimi impegni in Nazionale.

