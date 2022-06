Calciomercato, si lavora per Acerbi al Milan: la richiesta della Lazio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È stata la notizia degli ultimi giorni: il Milan ha messo nel mirino Francesco Acerbi. Il difensore, come anticipato, ha un rapporto particolare con l'ambiente e una sua cessione potrebbe essere la soluzione migliore per tutti. Il difensore ritroverebbe tranquillità dopo un periodo complicato alla Lazio e, a quel punto, il club biancoceleste potrebbe accogliere Alessio Romagnoli. Dopo l'incontro a Forte dei Marmi, la dirigenza rossonera avrebbe fatto un passio in avanti: l'agente, Federico Pastorello, sarebbe a colloquio con la dirigenza del Milan. Ma ora giungono nuovi dettagli in merito all'offerta dei rossoneri e, soprattutto, alla richiesta della Lazio. Secondo quanto riportato via Twitter da Damiano "Er Faina", i biancocelesti lo lascerebbero andare solamente a fronte di un'offerta di 5 milioni, che gli consentirebbero di non andare incontro a una minusvalenza. Al momento, il Milan sarebbe arrivato a 2 milioni, dunque c'è ancora distanza tra le parti. Tuttavia, il mercato è solo all'inizio: tutto può cambiare da un momento all'altro.

TORNA ALLA HOMEPAGE