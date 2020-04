Calciomercato, sirene inglesi per Correa: ma per la Lazio è incedibile

Mentre i vertici del calcio italiano stanno lavorando per comprendere se e in che modo avverrà la ripresa della Serie A, continuano a circolare le notizie relative al calciomercato. L'ultima, in ordine di tempo, riguarda Joaquin Correa. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il West Ham si sarebbe mosso in questi giorni per l'argentino della Lazio. La richiesta, però, sarebbe stata rispedita prontamente al mittente: il numero uno biancoceleste non ha infatti alcuna intenzione di privarsi dell'argentino.

