Calciomercato, Stringara: "Lazzari non è Hakimi, l'Inter dovrà fare altro"

L'Inter ha dovuto cedere Hakimi al Paris Saint-Germain per far quadrare i conti e pare abbia scelto come suo sostituto Manuel Lazzari, esterno di proprietà della Lazio. Simone Inzaghi lo ha fortemente voluto in biancoceleste e ora lo vorrebbe con sé a Milano. Pare ci sia anche un accordo tra le società per la cessione. C'è chi però crede che l'ex Spal non possa fare al caso dei nerazzurri. Paolo Stringara, infatti, intervenuto a TuttomercatoWeb.com, ha spiegato: "Lazzari sostituito di Hakimi? Buon giocatore ma non è Hakimi. Ha ottime doti ma a livello internazionale l'inter dovrà fare anche altro. Per ora comunque l'Inter non si è rinforzata considerato che Eriksen per ora non ce l'hai".