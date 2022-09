Calenda: "Flaminio non si presta a essere lo stadio della Lazio"

TUTTOmercatoWEB.com

I tifosi della Lazio sognano di tornare al Flaminio e che l'impianto diventi lo stadio dei biancocelesti. L'assessore Onorato ieri ha ribadito come i documenti siano stati inviati a Claudio Lotito e che il patron valuterà la fattibilità dell'operazione. Parere negativo, però, arriva da Carlo Calenda. Il segretario di Azione ha parlato oggi nel corso di una visita a piazzale Manila sull'ipotesi Flaminio come stadio della Lazio. Ecco le parole del politico riportate da Adnkronos: "Avevo fatto una proposta sulla riqualificazione dello stadio Flaminio, da candidato a Roma, non è accaduto assolutamente niente. C'è un progetto del Coni con Cassa Depositi e Prestiti che sta lì da un sacco di tempo e va portato avanti. Purtroppo, e lo dico avendo un figlio e un fratello laziali, questo edificio non si presta a fare lo stadio della Lazio, bisogna trovare un'altra soluzione e fare qui un grande centro per altri sport che il Coni stava progettando da tempo".