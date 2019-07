Calendario Serie A, Sampdoria - Lazio 15 anni dopo

Più che ciclica, la storia è come un boomerang: torna sempre da dove è partita. E questa volta con la Lazio ha avuto un tempismo veramente curioso, perché dopo 15 anni i biancocelesti sfideranno di nuovo la Sampdoria in trasferta nella prima giornata di campionato. Ma ecco la coincidenza: quel Sampdoria - Lazio del 2004 segnò l'esordio in Serie A alla guida del club romano di Claudio Lotito, che infatti proprio pochi giorni fa ha festeggiato il 15esimo anniversario della sua presidenza. Quella partita terminò con la vittoria dei biancocelesti, che riuscirono a sbloccare il risultato grazie al rigore trasformato da Paolo Di Canio.

Pubblicato alle 19.22