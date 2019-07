Roma, Juan Jesus: "Derby alla seconda? Saremo pronti per la Lazio"

Un sorteggio particolare e inatteso quello di ieri a Milano che ha decretato che il derby tra Lazio e Roma si giochi alla seconda giornata. Il primo settembre (o 31 agosto a seconda degli anticipi, ndr) andrà in scena la stracittadina della Capitale in una nuova veste estiva. All'indomani dei calendari, Juan Jesus, difensore giallorosso, ha parlato ai microfoni di Roma Radio commentando il cammino della squadra di Fonseca nella stagione che sta per cominciare. Ecco le sue parole: "Credo che abbiamo buone possibilità di fare bene. Le partite vanno ovviamente giocate una per volta, ma ce ne sono alcune che possiamo vincere di seguito. Il derby alla seconda ci sta, è bello, così siamo subito pronti ad affrontarlo. Le partite importanti? Tutte sono importanti, in particolare contro la Juventus, a San Siro con Milan e Inter, contro il Napoli".

