DIRETTA - Calciomercato Lazio, Rakitic insidia Milinkovic. Badelj piace al Genoa

AGGIORNAMENTO ORE 15:20 - L'affare che potrebbe portare Milinkovic al Manchester United si fa sempre più complicato. La concorrenza con gli altri profili candidati a sostituire Pogba sta aumentando, oltre a Bruno Fernandes (secondo Sky Sport vicino al trasferimento ai Red Devils) ora anche Ivan Rakitic è diventato un obiettivo del club inglese.

AGGIORNAMENTO ORE 15:00 - Secondo Repubblica, Milan Badelj sarebbe un obiettivo del Genoa per rinforzare il centrocampo. Il croato della Lazio è l'alternativa a un ex biancoceleste, Lucas Biglia.

La notizia è arrivata nella notte: il Lille oggi sarà in Turchia per chiudere con Yazici e reinvestire così i soldi derivanti dai trasferimenti di Pepé (Arsenal) e Rafael Leão (Milan). Un duro colpo per la Lazio che aveva individuato nel giocatore del Trabzonspor l’eventuale sostituto di Milinkovic. Per cui di fatto l’assalto decisivo del Manchester United non è ancora arrivato in attesa della cessione record di Pogba al Real Madrid. Yazici, che aveva saltato le amichevoli con Parma e Verona, ha aspettato il più possibile la Lazio che ora potrebbe tornare su Dominik Szoboszlai ma solo una volta venduto Milinkovic. Lotito ieri ha ribadito che davanti alla giusta offerta lascerebbe andare il serbo. Giusta offerta quantificabile in 90 milioni. I Reds partirebbero da 75 in parte fissa e 15 milioni di bonus offrendo al giocatore un contratto da 6 milioni a stagione. Si attende ora una trattativa ufficiale per cui in Inghilterra dovrebbero però velocizzare i tempi vista la chiusura del mercato l’8 agosto. I prossimi giorni potrebbero essere in questo senso decisivi.

CALCIOMERCATO LAZIO, LE ALTRE OPERAZIONI - In entrata intanto è arrivata la firma di Gustavo Cipriano che giocherà con Menichini in Primavera. Sul suo trasferimento in prestito annuale sono emersi alcuni nuovi dettagli. Nelle scorse ore la Lazio a centrocampo ha fatto anche un sondaggio per Mijat Gacinovic del Francoforte. Intanto Pradè ha aperto in ottica Fiorentina a Patric, che potrebbe restare comunque anche come jolly difensivo.

LAZIO, LE PAROLE DI BASTOS

LAZIO, LA SITUAZIONE INFERMERIA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE