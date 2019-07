Calciomercato, Boateng alla Fiorentina: "Non vedo l'ora di iniziare"

CALCIOMERCATO - Kevin Prince Boateng è pronto a un nuovo trasferimento. Il ghanese, dopo la fine del prestito al Barcellona, è tornato al Sassuolo. Il centrocampista è finito nel mirino della Fiorentina di Commisso e in queste ore è in fase di definizione il suo trasferimento in Toscana. il calciatore ha lasciato il ritiro degli emiliani a Vipiteno parlando ai microfoni di Tuttomercatoweb. Ecco le sue parole: "Sono felice, vediamo quello che succede domani, ma posso dire di essere molto contento. Nuovo entusiasmo a Firenze? Speriamo, abbiamo un buon progetto e non vedo l'ora di arrivare. Prima voglio ringraziare tutta la famiglia del Sassuolo, sono stato bene. Non era facile prendere questa decisione, ma è il calcio. Non vedo l'ora che sia domani. Forza viola!".

