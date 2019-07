Lazio, Cipriano biancoceleste: i dettagli sul trasferimento

Finalmente la Lazio, Gustavo Cipriano questo momento lo ha aspettato a lungo. Il difensore del 2001 è arrivato a Roma dopo un anno e almeno quattro offerte dei biancocelesti al Santos per portarlo in Italia. Alla fine il presidente dei brasiliani José Carlo Peres ha liberato il giocatore dell’Under 19 che ieri ha effettuato le visite mediche e affidato a Instagram le sue emozioni. Alla Lazio arriva in prestito annuale, dopo che Tare avrebbe voluto prenderlo invece con un biennale e garantirgli così un maggiore tempo per ambientarsi. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il trasferimento sarà a titolo gratuito mentre il riscatto sarà fissato a 750mila euro. Negli accordi con il Santos è prevista una percentuale del 15% su una futura rivendita, con l’entourage l’accordo è invece per un triennale che scatterebbe in automatico la prossima estate in caso di conferma. Cipriano, finalmente la Lazio.

