Calori: "La Lazio non mi sorprende, ora può puntare in alto"

Ennesima prova per la Lazio, che dovrà affrontare il Brescia per inaugurare nel migliore dei modi questo 2020. Ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto l'ex difensore italiano Calori: "Il Brescia sta facendo il campionato che ci si aspettava, da neopromossa. Hanno giocatori da corsa e grinta, non sono facili da battere. La squadra di Corini ha organizzazione, anche se in casa fatica, le manca continuità. La Lazio mi sorprende fino ad un certo punto, Inzaghi lavora con la stessa squadra da anni, ha plasmato il gruppo a proprio piacimento, aggiungendo ogni anno qualche tassello, confermando il 3-5-2 e adattandolo alle caratteristiche della squadra. Le crescite di Luis Alberto e Milinkovic sono state importanti, ora i biancocelesti hanno un gruppo giovane con voglia di crescere e andare oltre. Acerbi è fantastico, insieme a Luiz Felipe forma un'ottima coppia. Ace sta facendo crescere tutti gli altri difensori, insieme a Radu. Bravi anche Lotito e Tare, a scoprire e blindare i propri gioielli. L'obiettivo Champions è concreto, però c'è anche la consapevolezza di puntare in alto”.

