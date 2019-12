Calori: "Lazio squadra importante, merito della società che ha creato questo gruppo"

C'è grande entusiasmo intorno alla Lazio, protagonista di un ottimo campionato fino a questo momento. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto Alessandro Calori: "Inzaghi ha fatto un percorso importante alla Lazio, è lì da tanti anni. Ogni anno la squadra è stata ritoccata e migliorata. Ha trovato il giusto equilibrio, ora deve dimostrare sul campo il salto di qualità. Sarà importante capire come affronterà la squadra più forte del campionato. Sarri ancora non ha portato alla Juventus quello che vorrebbe, ha trovato forse una situazione diversa. Anche nel Chelsea non c'è stata la sua impronta ma è stato bravo ad adattarsi e capire quali fossero le necessità".

LA LAZIO - "La Lazio è maturata nel tempo, ora è in grado di gestire meglio le partite. La squadra ha imparato nel tempo come comportarsi, un po' come fa il singolo giocatore. Faccio l'esempio di Acerbi, lui all'inizio non era quello di oggi. Ora è saggio, un vero leader. I meriti vanno alla società, che è riuscita a creare un gruppo e portarlo avanti per anni. La storia insegna che generalmente raggiungi risultati quando lavori con un gruppo per più anni. La Lazio ora ha più alternative, con due centrocampisti importanti come Luis Alberto e Milinkovic. Correa sta crescendo, Immobile è un giocatore che ti fa partire sul risultato di 1 a 0. Non si può andare sempre a mille, saper gestire i momenti diventa fondamentale".

LAZIO, LE PAROLE DI MILINKOVIC

LAZIO, LE PAROLE DI INZAGHI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE