Campionato, non solo Lazio: il programma del giovedì di Serie A

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si avvia verso la conclusione la decima giornata del campionato di Serie A. I verdetti del mercoledì proiettano l'Atalanta al terzo posto battendo per 2-0 il Monza di Nesta e rimanendo così in scia dell'Inter seconda. Gli uomini di Inzaghi espugnano il Castellani con un rotondo 0-3 e, approfittando del pareggio casalingo della Juventus contro il Parma, continuano a inseguire il Napoli capolista. Nelle zone più basse vince invece il Venezia grazie alla rimonta sull'Udinese. Così facendo gli uomini di Di Francesco si rilanciano nella lotta salvezza e lasciano l'ultimo posto della classifica al Genoa, con il grifone che però scenderà in campo oggi per cercare di rispondere. Ecco di seguito le gare del giovedì di Serie A:

Genoa - Fiorentina (18:30)

Roma - Torino (20:45)

Como - Lazio (20:45)