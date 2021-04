Canigiani: "Riaperture stadi? Le società di Serie A sono pronte"

Il responsabile marketing della Lazio Marco Canigiani, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio soffermandosi sul tema riaperture degli stadi o meno: "Ci sono riunioni periodiche per capire quali possono essere le metodologie di lavoro per arrivare alle riaperture, ma non sappiamo quando ancora. Di certo e di tempistica non abbiamo nulla al momento. Non è facile fare previsioni, ma tutte le squadra di A sono unite nello sperimentare metodologie per trovare soluzioni. Le decisioni però arriveranno dal governo e non possiamo che aspettare. Noi e le altre società ci sentiamo pronte ad affrontare nuove dinamiche per riportare la gente allo stadio. Ci sono tecnologiche che possono avvertire ad esempio un tifoso se si avvicina a un altro tifoso. La cosa certa è che quando sarà possibile, tutte le società dovranno lavorare a 360 gradi ".

