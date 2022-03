Cannavaro: "Impossibile che l'Italia non sia al Mondiale"

TUTTOmercatoWEB.com

Poco meno di dieci giorni all'appuntamento più importante della stagione per l'Italia di Roberto Mancini. Gli azzurri infatti saranno chiamati a battere la Macedonia del Nord per continuare la corsa al Mondiale del Qatar. Queste le parole dell'ex calciatore Fabio Cannavaro ai microfoni de Il Corriere dello Sport: "Impossibile pensare che pure al prossimo Mondiale non ci sia l’Italia. Siamo i Campioni d’Europa e lo siamo diventati attraverso un modello di gioco che ha entusiasmato. Il destino e gli episodi ci hanno sottratto la qualificazione, ma abbiamo un serbatoio di talenti che possono aiutarci".