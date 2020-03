Capua: "L'ho detto a novembre, la Lazio vince lo Scudetto"

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Pino Capua per parlare di Lazio: "Io ho detto senza scaramanzia che la Lazio vincerà lo Scudetto. L'ho detto a novembre, lo ripeto in modo fiero. L'ho detto anche a Lotito, ma non vi dico cosa mi ha risposto. Non ho mai visto una squadra giocare così bene a calcio, con questi risultati devi vincere qualcosa. Ci sono tre o quattro giocatori che sono proprio di un livello superiore. Sono dell'idea che bisogna allontanare il più possibile l'Inter, nella sfida con la Juventus comunque tifo per un pareggio. Sono molto felice".

