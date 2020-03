Juventus - Milan a porte aperte, Burioni: "Pura follia"

Juventus - Milan si giocherà e si giocherà a porte aperte. Per ora - è bene essere pronti a tutto -, questo è lo scenario in merito alla prima semifinale di ritorno di Coppa Italia che andrà in scena all'Allianz Stadium di Torino. Non potranno accedere allo stadio solo i residenti in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, e nelle province di Savona e Pesaro-Urbino. Il noto virologo Roberto Burioni ha commentato così, su Twitter, la decisione: "Io spero che non sia vero. Perché se è vero è pura follia. Lo stato non deve permetterlo per la sicurezza dei cittadini".

