Lazio, Pochesci: "Zitta zitta è davanti a tutti, ma guai ad avere il braccino corto"

Con Juventus ed Inter alle prese con le sfide rinviate e da recuperare, la Lazio si è guadagnata la vetta della classifica di Serie A vincendo domenica contro il Bologna. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'allenatore Sandro Pochesci si è espresso sulla 'banda Inzaghi' come candidata alla vittoria del titolo: "Merito alla Lazio. Di solito tra i due litiganti, il terzo gode. La Lazio, zitta zitta, ora è davanti a tutti. Non vorrei che gli venisse il braccino corto, come ho visto nel secondo tempo col Bologna. Non deve giocare pensando al cronometro. Non vorrei che la testa cominciasse a diventare pesante. Un conto infatti è giocare liberi di testa, un conto da primi in classifica".

