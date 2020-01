Capua: "La Lazio è potenzialmente seconda, mentre la Juve ha le coppe. Chissà..."

Archiviata la Coppa Italia, cosa resta? "Solo" il campionato, la Serie A. Con la qualificazione in Champions League da raggiungere e un sogno Scudetto da coltivare, senza dirlo a tutti né parlarne ad alta voce. Manca ancora un girone, praticamente, e il primo dei 18 ostacoli nel cammino della Lazio sarà anche il più complicato. Per mille motivi. Nonostante questo Pino Capua, presidente della commissione antidoping della Figc, ha parlato con entusiasmo dei biancocelesti e delle loro possibilità nella lotta al titolo, e nel derby contro la Roma. Ecco il suo intervento a TMW Radio: "La Juventus, la squadra più attrezzata in Italia, in Serie A ha perso solo con la Lazio e non è un caso. La squadra di Inzaghi potenzialmente può diventare seconda e nello stesso momento la Juve giocherà le Coppe, chissà cosa potrebbe accadere in quel periodo. Ho l'impressione che quest'anno i biancocelesti siano su un altro piano. Il derby? La Lazio preso consapevolezza delle proprie possibilità. Anche i giocatori lo affronteranno in maniera diversa rispetto al passato".

