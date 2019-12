Caressa: "La Lazio può accorciare clamorosamente, non è una lotta a due..."

L'Inter ha pareggiato con la Fiorentina, ora i nerazzurri condividono con la Juventus il primo posto a quota 39. La Lazio, domani, dovrà giocare con il Cagliari: un match che potrebbe significare molto anche in termini di classifica. Lo ha ribadito Caressa a Sky, parlando della gara in programma dei biancocelesti: "Vi voglio far notare una cosa. Continuiamo a parlare di duello a due tra Inter e Juventus, ma guardando la classifica non è così, si potrebbe accorciare clamorosamente . Cagliari e Lazio si giocano una partita. In origine per la zona Champions League, ma la Lazio è a 33. se il Cagliari vince agguanta la Roma e fa una grandissima cosa. Se dovesse vincere la Lazio va a tre punti da Inter e Juventus che ha appena battuto. Diventa inevitabilmente una corsa a tre non più a due”

