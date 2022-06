Caressa su Immobile: “Non capisco le critiche. Non sarà Cruijff, ma…”

TUTTOmercatoWEB.com

Fabio Caressa ha stilato la sua personale Top 11 della Serie A 2021/22. Il giornalista di Sky Sport, oltre a Lautaro e Abraham, sceglie ovviamente in attacco Ciro Immobile, capocannoniere e miglior centravanti del campionato. Questo il suo commento: "Uno che segna con questa regolarità non si può non mettere in Top 11. Mi sorprendo che alcuni hanno ancora la forza di criticare Immobile. Non sa stoppare il pallone e tutte queste cose qua. La punta deve far gol e lui lo fa sempre. Nei 16 metri è imprendibile. Segna in tutti i modi: di rapina, al volo, di testa, di inserimento, su calcio d'angolo. Non sarà Cruijff dal punto di vista tecnico ma non è neanche quello di cui si parla ogni tanto. Ci sono poi attaccanti con caratteristiche diverse. Ci sono quelli che dialogano molto con la squadra e quelli generosi. Ma la punta secondo me deve essere egoista e fare gol e Ciro le ha entrambe. Spero che con questo nuovo ciclo Immobile riesca a imporsi anche con l'Italia. È migliorato in ambito internazionale ma in azzurro ha sempre fatto un po' di fatica. Non so se dipende dal gioco, non mi convince tantissimo. È vero che Mancini ha bisogno di una punta che dialoghi molto, ma di certo non disdegna un attaccante che segna. Ciro deve scrollarsi un po' di insicurezza. Deve sentirsi a posto in quella squadra. Quando farà questo salto di qualità, e sono sicuro che arriverà, avremmo anche una punta devastante e la nostra Nazionale tornerà a essere quella che conoscevamo".