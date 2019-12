Carlo Nesti: "La Lazio ha il centrocampo migliore della Serie A"

Il centrocampo è sicuramente uno dei punti di forza della Lazio. Milinkovic, Leiva e Luis Alberto, più Lazzari e Lulic sugli esterni sono giocatori invidiati dalle altre squadre. Di questo avviso è il noto giornalista Carlo Nesti, che ai microfoni di Radio Sportiva inserisce i biancocelesti nella lotta Scudetto: "Il centrocampo della Lazio per me è il migliore di Serie A, migliore anche di quello della Juventus. La lotta Scudetto? Non mi sento sicuro ad indicare la Juventus perché in questa stagione c'è la concorrenza dell'Inter e della Lazio. La Juventus ha scelto una strada diversa per il successo ma che richiede un certo chilometraggio".

