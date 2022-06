Carnesecchi aspetta la Lazio tra vacanze, amore e…tutore – FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Proseguono le vacanze per Marco Carnesecchi sotto il sole della Costa Smeralda. Il portiere è stato autore di un’ottima stagione tra i pali della Cremonese, attirando a sé le attenzioni della Lazio. Lo corteggiano da mesi i biancocelesti che sperano, così come anche lui, di riuscire a concludere l’affare ormai avviato quanto prima. Nel frattempo, il giovane talento, a poco più di una settimana dall’intervento alla spalla, si sta godendo meritato riposo con gli amici e sotto gli occhi attenti della fidanzata. A tenergli compagnia, in questo lungo percorso di riabilitazione, c’è anche il tutore che sarà la sua “spalla” per i prossimi mesi. Come testimoniano le sue ultime stories su Instagram, le ferie continuano tra sorrisi, relax e tanto amore. Ecco gli scatti, prima in compagnia di un amico e poi della sua dolce metà.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Gascoigne: “Ecco cosa dissi a Zoff prima di lasciare la Lazio”

Lazio, Zaccagni e lo scatto con Messi: “Il più forte” - FOTO