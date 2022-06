Carnesecchi, Nicolato conferma il forfait: "Valutazioni in corso, non so ancora dire..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Carnesecchi non sarà a disposizione per la sfida dell'Italia U21 contro la Svezia, in programma domani ad Helsingborg e valida per le qualificazioni a Euro2023. Lo ha confermato il ct degli azzurrini, Paolo Nicolato: "L'unica cosa che sappiamo è che non sarà della partita. Poi ci saranno delle valutazioni mediche, non so ancora dire se sarà a disposizione per la partita di Ascoli". Come anticipato, il portiere, accostato con insistenza alla Lazio in ottica mercato, ha accusato un problema alla spalla nella sessione d'allenamento di ieri. Per lui si teme una lussazione, ma ulteriori accertamenti chiariranno la situazione legata alle sue condizioni e, di conseguenza, anche quella "più spinosa" relativa al futuro.

TORNA ALLA HOMEPAGE