Carnesecchi, Roccati: “Conosciuto in un periodo difficile. Alla Lazio potrebbe…”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di TMW nel corso della trasmissione “A Tutto Mercato”, è intervenuto Marco Roccati. Tra i vari argomenti affrontati, l’ex portiere si è soffermato sul mercato della Lazio relativamente alla porta e ha analizzato due profili: quello di Marco Carnesecchi e quello di Vicario. Sul primo ha espresso un parere anche in merito all’eventuale approdo in biancoceleste. Queste le sue parole: “Carnesecchi è un ragazzo che conosciamo bene e che è passato per la nostra accademia. È un bravo ragazzo l’abbiamo conosciuto in un suo periodo difficile dove addirittura pensava di cambiare ruolo. Siamo riusciti a convincerlo a restare in quel ruolo e abbiamo avuto ragione viste le prestazioni. È un ragazzo con un gran fisico e un gran carattere, certo potrebbe pagare un salto ad una squadra importante come la Lazio ma penso che alla lunga venga fuori la sua forza. Andando alla Lazio incontrerà anche un preparatore di grande livello e la persona giusta per farlo crescere ancora, secondo me negli anni può dare fastidio anche a Donnarumma”

VICARIO – “Non l’ho seguito tantissimo ma devo essere sincero: quest’anno all’Empoli ha fatto una grandissima stagione, parlando con il suo preparatore me ne ha parlato benissimo e darà garanzie nel tempo”

