Caso Diawara, la Roma ha depositato il ricorso al Coni

Non è ancora finita la telenovela Diawara. Nella prima giornata di campionato contro il Verona, la Roma aveva commesso un errore nella compilazione della lista, inserendo il centrocampista guineano classe 1997 tra gli Under 23. Il club giallorosso è stato punito con il 3-0 a tavolino, ma sembra non essere finita qui. Come riporta Il Tempo, poco prima delle 20 di ieri sera, la Roma ha ufficialmente depositato presso la segreteria del Coni il ricorso relativo al caso Diawara. Ora il Collegio è chiamato a fissare la data in cui esaminare le carte.

