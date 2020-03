Caso Jony, la Lazio potrebbe trattare con… Clooney

È ancora in piedi la diatriba tra Lazio e Malaga dopo l’acquisto di Jony. Ricapitolando: lo spagnolo si era svincolato nella scorsa estate per giusta causa dal club dello sceicco Al Thani. Nel suo contratto c’era una clausola rescissoria che gli permetteva di trasferirsi in un club di massima serie nel caso in cui il Malaga fosse rimasto nella serie B spagnola, un fatto che è accaduto. Ma il club dello sceicco prima avrebbe detto sì al passaggio in biancoceleste del giocatore, poi si sarebbero opposto. Il Malaga si è rivolto alla Fifa per chiudere un giudizio, la causa è in corso. Lo scenario però in Spagna potrebbe cambiare. Secondo quanto riporta la rassegna di Radiosei, lo sceicco è in uscita, l’attore George Clooney sarebbe interessato a comprare la maggioranza delle quote. A quel punto si potrebbe mediare con la star di Hollywood per trovare un accordo definitivo senza aspettare i lunghi tempi della Fifa. I biancocelesti potrebbero proporre una sosta di indennizzo “tecnico” per chiudere la questione.

