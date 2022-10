Caso Nainggolan, Van Bommel: "Non rientra. C'è stata una discussione..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Mark Van Bommel, dopo essere stato vittima di una tentata rapina a mano armata ha rilasciato delle dichiarazioni importanti sul fronte Radja Nainggolan. Come riporta sportface.it, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Het Nieuwsblad, ha chiarito la posizione dell’ex centrocampista di Roma ed Inter, dopo che è stato messo fuori squadra: “Non ho mai pensato di reintegrarlo in rosa, è una questione che va al di là delle tempistiche. C’è stata una discussione con il giocatore, sa che cosa il club si aspetta da lui. Ho fatto il calciatore, immagino come si possa sentire infatti non è stata una decisione facile”.