Cataldi: "Mai vista una Lazio così affiatata. Per strillare al 98' ho perso la voce..."

È un Danilo Cataldi un po' rauco quello che si è presentato dinnanzi alle telecamere di Lazio Style Channel. Rauco, ma felice. Si è ripreso la Lazio e la Lazio ha ripreso la partita di Cagliari al 98'. Un match che significa tanto, perché questa squadra non è come le altre: "Non ho vissuto così tante Lazio come i senatori, ma devo dire che è una squadra importante. Bella. La prima con così tanto affiatamento, il gruppo è fondamentale e se ci crediamo tutti insieme possiamo fare tante cose. Il campionato è lungo, non si decide a dicembre. Dobbiamo continuare su questa strada. Se ho perso la voce? Eh beh, con il gol vittoria al 98' come facevo a non strillare..."

