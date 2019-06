Cda Fiorentina: "In corso processo per cessione club". Avanza Commisso

Il sito ufficiale della Fiorentina, in seguito al consiglio d'amministrazione svoltosi in mattinata, ha diramato il seguente comunicato: "Nel corso della riunione odierna del Consiglio di Amministrazione la famiglia Della Valle ha dato notizia dell’esistenza di un processo, attualmente in corso, finalizzato alla cessione della Società, che, qualora andasse in porto, potrebbe garantire alla Fiorentina un nuovo assetto azionario nel più breve tempo possibile. Preso atto di queste comunicazioni, il Consiglio, nella sua interezza ha rimesso il proprio mandato nelle mani della proprietà". Prosegue la trattativa con Commisso, che secondo quanto riportato da gazzetta.it ha una ventina di giorni di tempo per chiudere l'operazione. Circa 170 milioni il prezzo che incasserà la famiglia Della Valle, pronta a farsi da parte dopo un'esperienza di 17 anni alla guida del club viola.

