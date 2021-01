Cesar: "La Lazio giocherà il derby con sicurezza e mentalità"

La Lazio scenderà in campo domani per affrontare il derby, partita fondamentale della stagione. Ai microfoni di Radiosei ne ha parlato l'ex Cesar: "Ora la Lazio è tornata a livelli importanti, mi fa piacere, ho continuato a sostenerla. Per domani devo essere ottimista, Inzaghi ha portato una mentalità importante, poi sappiamo che sono i dettagli a condizionare il derby. La Lazio oggi abbiamo una squadra con un'identità di gioco, con valori importanti, se mette il cuore e l'anima si fa bene. E' bello confrontarsi con squadre importanti, la cosa importante è avere la consapevolezza, poi può accadere di tutto. Sarà un bel derby, la Roma ha un buon gioco, ma sono fiducioso che la Lazio possa giocare con sicurezza e mentalità. L'approccio fa la differenza, mi piace molto Lazzari, oltre a Milinkovic e gli altri, ma l'impatto è determinante".

Lazio, Castroman: "Quel gol al derby è stata la rete che tutti sognano"

Briga: "La mia lazialità trasmessa di Padre in Figlio. Derby? Dico che..."

TORNA ALLA HOMEPAGE