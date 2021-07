Champions ed Europa League, le sedi delle finali: la scelta della UEFA

Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, la UEFA ha annunciato le sedi delle finali di Champions ed Europa League per le prossime stagioni.

CHAMPIONS LEAGUE - Sarà San Pietroburgo ad ospitare la prossima finale. Instanbul invece sarà la sede per l’atto finale della competizione nel 2023. Slitta al 2025 Monaco di Baviera. Tutto confermato per il 2024, anno in cui si giocherà a Wembley. Slitta al 2025 Monaco di Baviera mentre sarà a Wembley quella del 2024.

EUROPA LEAGUE - Dublino ospiterà la finale nel 2024, Bilbao nel 2025. Siviglia e Budapest, invece, le sedi per il 2022 e il 2023.