Champions League, Atalanta travolta dal Liverpool. L'Inter si piega al Real Madrid

Due italiane in campo alle 21:00 in questa notte di Champions League: l'Atalanta affronta in casa il Liverpool, l'Inter scende invece sul campo del Real Madrid. Serata buia per gli uomini di Gasperini, che dopo una manciata di minuti cedono sotto i colpi incessanti degli inglesi. Al 16' apre le danze Jota con un delizioso colpo sotto, sempre Jota raddoppia poi al 33'. Nel secondo tempo firmano Salah, Manè e poi di nuovo Jota. Il Liverpool non infierisce ulteriormente, al triplice fischio è 5 a 0 il risultato. L'Inter dà battaglia ai blancos, nonostante il doppio svantaggio maturato nella prima parte di gara: Benzema colpisce al 25', raddoppia Ramos al 33'. I nerazzurri non ci stanno e Lautaro Martinez la insacca due minuti più tardi piazzando all'angolino in basso a sinistra. Non si spegne la voglia degli uomini di Conte, che mettono alle strette l'avversario. Nel secondo tempo Perisic pareggia i conti, bucando il portiere con freddezza su assist di Lautaro Martinez. Dopo diverse occasioni sprecate dai nerazzurri, sono i blancos a segnare con una gran botta di Rodrigo sotto alla traversa. La compagine di Zidane riesce a portare a casa i tre punti con il risultato di 3 a 2.

LE ALTRE - Pratica semplice per il Porto, che stende per 3 a 0 il Marsiglia: Marega, Sergio Oliveira e Luis Diaz i marcatori. Tutto facile anche per il Manchester City, che affonda l'Olympiakos con i gol di Torres, Sanè e Cancelo. L'Ajax si sbarazza del Midtylland con il risultato di 2 a 1: Antony e Tadic portano il punteggio sul 2 a 0, accorcia le distanze Dreyer ma non basta. Tanti gol in Salisburgo - Bayern Monaco. Passa in vantaggio il club austriaco con Berisha, pareggiano i tedeschi con Lewandoski. Un autogol di Kistensen regala il vantaggio agli ospiti, che pareggiano nel secondo tempo con Okugawa. Nel finale chiudono il match i gol di Boateng, Sanè, Lewandoski ed Hernandez: termina 6 a 2 la partita.

I RISULTATI:

Atalanta - Liverpool 0-5

Porto - Marsiglia 3-0

Manchester City - Olympiakos 3-0

Midtylland - Ajax 1-2

Real Madrid - Inter 3-2

Salisburgo - Bayern Monaco 2-6