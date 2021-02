Champions League, classifica marcatori:Immobile sesto, Haaland in vetta

CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA MARCATORI - Ciro Immobile non è riuscito a trovare la via del gol. La Lazio ha sbattutto contro un super Bayern Monaco cedendo all'Olimpico per 4-1. Il bomber bianoceleste è sesto nella classifica marcatori della competizione. IIn veta c'è il solito Haaland a quota otto. Alle spalle del norvegese ci sono Giroud, Morata, Rashford e Neymar con sei centri a testa. Poi ecco Immobile a cinque che precede mostri assoluti come Cristiano Ronaldo, Messi e Lewandowski, tutti a quota quattro. Rimanendo in ambito biancoceleste Correa ha trovato il terzo gol in Champions League. Ecco la classifica completa dei marcatori e gli altri gol dei calciatori biancocelesti:

8 gol: Haaland (Borussia Dortmund),

6 gol: Giroud (Chelsea), Morata (Juventus), Rashford (Manchester United), Neymar (PSG).

5 gol: Immobile (Lazio), Plea (Borussia Moenchengladbach), Mbappé (PSG).

4 gol: Berisha (Salisburgo), Cristiano Ronaldo (Juventus), Diogo Jota (Liverpool), En-Nesyri (Siviglia), Lewandowski (Bayern Monaco), Lukaku (Inter), Benzema (Real Madrid), Messi (Barcellona), Bruno Fernandes (Manchester United), Torres (Manchester City), Salah (Liverpool).

3 gol: Correa (Lazio), Angelino (Lipsia), Braithwaite (Barcellona), Dembélé (Barcellona), Coman (Bayern Monaco), Dembele (Barcellona), Joao Felix (Atletico Madrid), Kahveci (İstanbul Başakşehir), Miranchuk (Lokomotiv Mosca), Sergio Oliveira (Porto), Vanaken (Bruges), Werner (Chelsea), Zapata (Atalanta), Kean (PSG), Sané (Bayern Monaco).

1 gol: Akpa Akpro (Lazio), Caicedo (Lazio), Parolo (Lazio).