Champions League, follia Inter: il Borussia ribalta i nerazzurri. Pareggia il Napoli

Si chiude il martedì di Champions League, giornata ricca di gol. Nell’anticipo delle 18:55 pareggia il Barcellona con lo Slavia Praga, match a reti inviolate. Vince il Lipsia sullo Zenit San Pietroburgo, per 2 a 0. Spumeggianti le partite delle 21:00. Incredibile quello che succede a Dortmund: l’Inter, dopo essere andata in vantaggio per 2 a 0, viene rimontata e battuta per 3 a 2. Alle reti di Lautaro Martinez e Vecino nel primo tempo, rispondono Brandt e due volte Hakimi. Non riesce ad andare oltre al pareggio il Napoli, che si blocca sull’1 a 1 con il Salisburgo al San Paolo. Vince il Lione per 4 a 1 con il Benfica, mentre il Valencia si sbarazza con un 3 a 1 del Lille. Pirotecnica la gara tra Chelsea e Ajax. Gli uomini di Lampard si ritrovano in svantaggio per 4 a 1, ma con un colpo di coda riescono a riportare sul 4 a 4 la partita. Ecco i risultati.

GRUPPO E:

Liverpool - Genk 2-1

Napoli - Salisburgo 1-1

GRUPPO F:

Barcellona - Slavia Praga 0-0

Borussia Dortmund - Inter 3-2

GRUPPO G:

Zenit San Pietroburgo - Lipsia 0-2

Lione - Benfica 3-1

GRUPPO H:

Chelsea - Ajax 4-4

Valencia - Lille 4-1

