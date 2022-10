Champions League, furia Napoli: Spalletti sbanca la Cruijff Arena

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Gelo ad Amsterdam non tanto per le temperature basse quanto per la totale umiliazione ricevuta dal Napoli di Spalletti che si prende gli applausi e si conferma una delle squadre più in salute d'Europa. Alla Cruijff Arena finisce 1-6, anche se il match sembra partire in salita: il gol degli olandesi infatti arriva dopo soli 9 minuti e a metterci la firma è Kudus. Sarà il primo e unico squillo della squadra di Schreuder perchè dal 18' ci pensa Raspadori ad aprire le danze su assist di Olivera. Il bis è tutto merito di Di Lorenzo al 33', mentre il tris arriva in chiusura di primo tempo con la rete di Zielinski. Neanche il tempo di dare il via alla ripresa che Raspadori si regala la doppietta e ancora non soddisfatto serve anche l'assist del quinto gol per Kvaratskhelia al 63'. Chiude i giochi Simeone all' 81'. Ajax in inferiorità numerica dal 73' per l'espulsione di Tadic.