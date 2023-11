Champions League, il calendario della Lazio e i criteri per la qualificazione

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Manca sempre meno alla fine della prima parte della Champions League 2023/24. I gironi stanno per concludersi: mancano ormai solo due partite prima di tirare le somme. La Lazio, dopo l'ultima vittoria contro il Feyenoord, si posiziona al secondo posto in classifica a 7 punti, aspettando poi i risultati futuri. Questo il calendario finale:

5a giornata

Lazio - Celtic, 28 novembre ore 18:45;

Feyenoord - Atletico Madrid, 28 novembre ore 21:00;

6a giornata

Celtic - Feyenoord, 13 diecmbre ore 21:00;

Atletico Madrid - Lazio, 13 dicembre ore 21:00.

I criteri per la qualificazione:

Nel caso in cui due squadre arrivino a pari punti in classifica, ci sono diversi criteri da tenere a mente. In totale sono 10:

Maggior numero di punti ottenuti negli scontri diretti;

Miglior differenza reti negli scontri diretti;

Maggior numero di reti segnate negli scontri diretti;

Differenza reti totale;

Maggior numero di goal segnati complessivamente;

Maggior numero di goal segnati in trasferta;

Maggior numero di vittorie all’interno del girone;

Maggior numero di vittorie in trasferta all’interno del girone;

Condotta in base ai cartellini ricevuti;

Coefficiente UEFA.

Nel caso in cui invece ci siano tre squadre che arrivano con lo stesso punteggio in classifica, allora si ricorre alla classifica avulsa. Si tratta di una mini-classifica in cui vengono considerati gli stessi criteri in caso di arrivo a pari punti. Vengono infatti sommati i punti ottenuti da ogni squadra negli scontri diretti con le altre due, così da costruire una mini-classifica. Nel momento in cui si arriva in parità anche in quel criterio, si va avanti con le opzioni descritte in precedenza.