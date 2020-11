Champions League, il programma: oggi Atalanta e Inter, domani in campo Lazio e Juve

Si riscende di nuovo in campo per la Champions League, con la terza giornata al via stasera. Toccherà di nuovo a Inter e Atalanta, impegnate in due big match imperdibili: i nerazzurri sfideranno il Real Madrid in trasferta, mentre i bergamaschi ospiteranno il Liverpool in casa. Domani invece in programma la sfida a San Pietroburgo tra Zenit e Lazio, e il match tra Ferencvaros e Juventus. Di seguito il calendario completo.

OGGI

Gruppo A:

Lok Mosca-Atletico Madrid (alle 18.55)

Salisburgo-Bayern

Gruppo B:

Shakhtar-Moenchengladbach (alle 18.55)

Real Madrid-Inter (alle 21.00)

Gruppo C:

Manchester City-Olympiacos

Porto-Marsiglia

Gruppo D:

Atalanta-Liverpool (alle 21.00)

Midtjylland-Ajax

DOMANI 4 NOVEMBRE

Gruppo E:

Chelsea-Rennes

Siviglia-Krasnodar

Gruppo F:

Zenit-Lazio (alle 18.55)

Bruges-Dortmund

Gruppo G:

Barcellona-Dinamo Kiev

Ferencvaros-Juventus (alle 21.00)

-Gruppo H:

Basaksehir-Manchester United (alle 18.55)

Lipsia-Psg

