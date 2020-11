Lazio, contro lo Zenit una delle trasferte più lontane: presenti anche 20mila tifosi

Sarà una trasferta ostica quella che attende domani la Lazio a San Pietroburgo. Contro lo Zenit i biancocelesti si giocano la terza partita del girone F, dove momentaneamente sono in testa a 4 punti insieme al Bruges. Ancora a secco i russi attualmente all'ultimo posto, con il tecnico Semak che si gioca le sue ultime chances di rimanere sulla panchina della squadra. Con queste premesse viene da sé pensare che la gara sia facile, ma sarà tutt'altro che una passeggiata.

LA TRASFERTA - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei infatti, allo stadio saranno presenti ben 20mila tifosi locali pronti a supportare la squadra in questo momento così difficile. Una novità non da poco se pensiamo che in Italia gli stadi pieni non si vedono da un po'. Il fattore campo potrebbe seriamente tornare ad essere determinante, in considerazione anche della distanza della trasferta per gli uomini di Inzaghi. Con i suoi 2357,04 km in linea d'aria da Roma, San Pietroburgo sarà la quarta città più lontana raggiunta dalla Lazio in competizioni Uefa. I due precedenti giocati in Russia sorridono ai biancocelesti, nella speranza che i numeri siano di buon auspicio anche per domani.

